Заявление Дональда Трампа о частичном выводе американских войск из ФРГ столкнулось с критикой немецких политиков

Заявление Дональда Трампа о частичном выводе американских войск из ФРГ столкнулось с недоверием, непониманием и жесткой критикой немецких политиков.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во время своего визита в Варшаву, что Берлин принял к сведению заявление Трампа. Однако конкретной информации о том, где, когда и в каком объеме должен произойти вывод войск, ни минобороны, ни госдепартамент США правительству ФРГ пока не предоставили, констатировал политик.

Глава германского дипведомства высказался за дальнейшую дислокацию американских военных в Германии. По его словам, это важно не только для ФРГ, «но и для США и в особенности для безопасности всей Европы». Маас подчеркнул неопределенность планов Трампа и заявил, что правительство ФРГ начнет переговоры с европейскими партнерами лишь после того, как Вашингтон обратится к нему с конкретным заявлением.

Председатель комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген написал в своем «Твиттере», что критика оборонных расходов ФРГ не имеет ничего общего с выводом войск, который ослабит прежде всего США. Консервативный германский политик отметил, что подобными заявлениями Трамп пытается поднять свой рейтинг в предвыборной кампании. Такого же мнения придерживается сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс. Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш заявил, что «трансатлантическое партнерство превратилось в трансатлантический шантаж». Обеспокоенность ухудшением отношений с США выразили также видные представители Свободной демократической партии Германии и партии «Зеленых».

Немецкие наблюдатели предполагают, что подобную резкую реакцию Трампа вызвал отказ Ангелы Меркель приехать в США на встречу G7 в июне. Канцлер обосновала это решение пандемией коронавируса.