Схиигумен Сергий, известный своими проповедями против вакцинации, захватил монастырь в Среднеуральске

По периметру были выставлены казачьи патрули, которые не пускают внутрь посторонних.

В Среднеуральском женском монастыре произошел переворот: схиигумен Сергий, который ранее был запрещен в служении решением Екатеринбургской епархии, сверг местную настоятельницу. Теперь казаки организовали там круглосуточное дежурство, а на территорию пускают только паломников, передает интернет-издание 66.ru. Журналистов вынудили покинуть монастырь, также туда не пустили священника Георгия Викторова, направленного митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. В обитель продолжают приезжать верующие, а Сергий проводит проповеди, несмотря на запрет церковного начальства. Утрату контроля над монастырем признали и в Екатеринбургской епархии, но каким образом там собираются решать вопрос, остается неясным.

Ранее Сергий, известный своими радикальными взглядами и верой в мировой заговор вокруг коронавируса, обвинил патриарха Кирилла в предательстве веры. Поводом для этого послужило согласие главы РПЦ соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Дело в отношении отца Сергия рассматривает епархиальный суд. Ему грозит лишение сана.