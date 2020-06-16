В администрации Петербурга признали, что рассылают бюджетникам инструкции к досрочному голосованию по поправкам

Однако называют это не принуждением к плебисциту, а информированием.

Петербургских бюджетников принуждают проголосовать досрочно на участках поближе к работе. Таких обращений уже десятки у журналистов. По мнению петербургского депутата Бориса Вишневского, это делается для того, чтобы отчитаться о явке и чтобы было проще подменить бюллетени, так как во время досрочного голосования за ними сложнее уследить. Он уже обратился в прокуратуру. Впрочем, далеко не все бюджетники решаются подать официальную жалобу на происходящее.

Они боятся потерять работу. В тоже время в комитете по культуре администрации Петербурга изданию MR7 подтвердили, что рассылают сотрудникам инструкции к голосованию, но исключительно ради информирования. Также из telegram-канала «Ротонда», который ведут местные политические журналистки, стало известно, что Смольный организовал колл-центр. Его сотрудники обзванивают пенсионеров и узнают, как они собираются голосовать. Администрация города эту информацию отрицать не стала.

По данным Центризбиркома, пока что из Петербурга поступило лишь девять жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.