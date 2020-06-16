Возбуждено еще одно уголовное дело после разлива топлива в Норильске

Как сообщает Следственный комитет, расследование началось в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ. Его подозревают в халатности.

Тем временем, компания «Норникель» объявила о том, что собран основной объем нефтепродуктов на месте разлива, — об этом сообщает агентство Интерфакс.

В конце мая на принадлежащей Норникелю ТЭЦ произошла утечка около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Это обернулось экологической катастрофой – заведено уже несколько уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников ТЭЦ.