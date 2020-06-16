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18:26, 16 июня 2020

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в российских школах

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в российских школах. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он задал вопрос: «Зачем следить за миллионами детей, учителей и родителей и тратить на это огромные деньги?»
Ранее газета Ведомости написала, что Национальный центр информатизации, который принадлежит корпорации Ростех, по заказу региональных департаментов образования планирует оснастить школы такой системой. Камеры уже установлены в более чем тысяче образовательных учреждений в 12 регионах Росси.



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