Сегодня в ФРГ будет представлено приложение для отслеживания контактов граждан, инфицированных коронавирусом

Сегодня в ФРГ будет представлено приложение для смартфонов, которое будет использоваться в целях отслеживания контактов граждан, инфицированных коронавирусом.

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт призвала граждан широко воспользоваться новым приложением. Социал-демократический политик подчеркнула, что предписание по охране личных данных будет неукоснительно соблюдаться. Поэтому министр, в компетенцию которой входит защита прав потребителей, не видит необходимости в отдельном законе.

Использование приложения основано на принципе добровольности. Каждый гражданин может самостоятельно скачать его на свой смартфон и при желании удалить. Никаких премий или преимуществ при использовании приложения, основанного на технологии Bluetooth, не предусматривается. Личные данные владельцев телефонов не будут учитываться и храниться в центральном регистре.

На смартфоне будут записываться кодированные адреса всех граждан, которые находились на расстоянии менее двух метров от пользователя. При обнаружении заболевания каждый инфицированный может анонимно оповещать контактных лиц через приложение. Оно станет еще одним инструментом отслеживания цепочек заражения коронавирусом.

Согласно опросам, более двух третьих жителей Германии выразили желание пользоваться приложением, считая его полностью безопасным с точки зрения защиты личных данных.