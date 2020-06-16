Депутаты подготовили и внесут в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной форме работы

Необходимость таких реформ возникла в связи с введением режима самоизоляции из-за коронавируса.

Поправки в Трудовой Кодекс, касающиеся регулирования дистанционной и временной удаленной работы, были подготовлены с учетом мнения работодателей, профсоюзов и Минтруда. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Нарушение прав удаленных работников, а также увольнение, будет наказываться по действующим статьям КоАП, отметил Исаев.

В законопроекте также сформулированы нормы временной занятости тех, кто трудится на «удаленке». Работа в личное время по острой производственной необходимости будет оплачиваться как сверхурочные часы, по повышенному тарифу.

Новые поправки в Трудовой кодекс единороссы планируют вынести на широкое обсуждение, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам Турчака, все поступающие замечания и предложения следует рассмотреть при подготовке поправок ко второму чтению.

Новые поправки дополняют и детализируют положение главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям труда дистанционных сотрудников.