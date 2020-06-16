Вашингтон не информировал Берлин о деталях вывода части войск США из Германии

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас. Накануне Дональд Трамп подтвердил, что снизит число американских солдат в этой стране.

При этом американский президент упомянул Россию – он задал вопрос, почему Германия платит Москве за энергию, а США должны платить Берлину за защиту от России.



Решение о сокращении воинского контингента в Германии ранее уже приветствовали в МИДе России. Об этом говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Между тем, последние заявления Дональда Трампа вызвали озабоченность в НАТО. Альянс обсудит эту тему в ходе видеоконференции уже завтра.

Вывод части военнослужащих США из Германии не следует связывать с санкциями в связи со строительством газопровода Северный поток-2, — так считает экономист Сергей Алексашенко.

При этом Алексашенко отметил, что российским энергоносителям в Европе грозит конкурентная борьба, потому что американцы продолжают развивать планы поставок сжиженного газа