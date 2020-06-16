Защита обвиняемых по делу «Сети» в Петербурге закончила предоставлять доказательства

Завтра пройдут прения сторон.

Суд отказался вызвать на заседание оперативника петербургского ФСБ Константина Бондарева, которого подсудимый Виктор Филинков обвинил в пытках. В управлении ведомства объяснили, что отправили сотрудника в длительную командировку, и он не может выступить на процессе. Адвокат Виталий Черкасов просил организовать видеосвязь, однако судьи сочли, что уже сделали всё возможное. Кроме показаний, которые, по мнению защиты, следователи получили под пытками, обвинение представило файлы с компьютеров пензенских участников дела.

Адвокаты уверены, что силовики сами сфабриковали электронные документы. Сегодня оперативник ФСБ Валерий Токарев сказал, что не знает, как у петербургских следователей оказался текст с компьютера пензенского подозреваемого раньше, чем технику осмотрели сотрудники в Пензе.

Ранее другие обвиняемые по этому делу отказались от признаний о роли питерских фигурантов и сообщили, что оговорили их под пытками.