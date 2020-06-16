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18:17, 16 июня 2020

Во Франции вооруженные столкновения между чеченцами и арабами грозят спровоцировать новый политический кризис

Оппозиция обвиняет власти в неспособности поддерживать в стране порядок. Полиция только на четвертые сутки столкновений в Дижоне начала задержания.

В ночь на вторник впервые за все время уличных боев в Дижоне полиция задержала четырех участников столкновений. Решиться на аресты силы правопорядка смогли только тогда, когда происходящее в столице Бургундии стало новостью номер один в национальных СМИ и в соцсетях, оппозиция традиционно обвинила власти в бездействии, а в Дижон был вынужден выехать госсекретарь МВД Лоран Нуньез с подкреплением из 150 бойцов спецназа. Дело дошло до того, что даже мэр Дижона Франсуа Ребсамен фактически оправдал действия чеченской диаспоры, заявив, что при неспособности силовых структур реагировать на угрозы кавказцы вынуждены сами отстаивать свое «право на уважение».

Поводом для столкновений стало избиение местными арабскими наркодилерами 16-летнего чеченца. В ответ в минувшую пятницу выходцы из Чечни разгромили принадлежащий арабам кальянный бар, и с тех пор каждую ночь с железными прутьями и бейсбольными битами выезжали в дижонский район Грезий мстить за избитого подростка. Порой в ход шло и огнестрельное оружие. Ранения получили как минимум 12 человек. В районе горели автомобили и мусорные баки, закрылись школы, перестал ходить общественный транспорт, а власти призвали жителей по возможности не показываться на улице.

Беспорядки в Дижоне происходят на фоне продолжающихся уже несколько недель уличных акций левых радикалов, обвиняющих французскую полицию в расизме. Теперь силы правопорядка все больше опасаются задерживать представителей разных этнических групп, чтобы избежать новых обвинений и разбирательств. Всю минувшую неделю полицейские сами проводили акции протеста, заявляя о неспособности выполнять свои функции в сложившихся обстоятельствах и сетуя на политическое «предательство» со стороны правительства и президента.

Елисейский дворец сегодня потребовал от МВД страны выслать всех чеченцев, участвовавших в беспорядках и не имеющих гражданства страны. Большинство из них получили во Франции статус беженца, ссылаясь на преследования в России.



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