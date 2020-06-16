На территории КНДР совершен подрыв здания, в котором располагается управление по межкорейским коммуникациям

Блокировка неделю назад линий правительственной и военной связи между Пхеньяном и Сеулом, а также подрыв здания управления по межкорейским коммуникациям стал весьма символичным событием и поворотным пунктом в истории двусторонних отношений, считают некоторые западные эксперты.

Взрыв четырехэтажного офисного здания в городе Кэсон на границе двух стран, где менее трех лет назад, как казалось, началась новая история их контактов, стал крайне негативным фактором для «новой мирной эры» межгосударственных отношений, отмечает телеканал Си-эн-эн. О намерении блокировать все линии телефонной связи еще 9-го июня сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство, назвавшее этот шаг «первым в списке решений о полном уничтожении всех способов коммуникации с Южной Кореей» и прекращении «других ненужных действий», писал тогда сайт Дойче велле. – Издание отмечало, что после этого заявления несколько министерств в Сеуле безуспешно пытались выйти на связь с официальными лицами КНДР. Двусторонние телефонные контакты, которые фактически отсутствовали в течение десятилетий, были восстановлены в 2018 году, напоминает сайт радиостанции, отмечая, что в начале мая на демаркационной линии, разделяющей страны, произошла перестрелка, начавшаяся с того, что северокорейские солдаты обстреляли южнокорейский КПП внутри четырехкилометровой буферной зоны. После этого воинские подразделения Сеула были приведены в состояние боевой готовности, а Пхеньян начал укрепление ранее ослабленных на фоне взаимной договоренности участков границы.

Сайт Си-эн-эн, описывая ретроспективу вчерашнего взрыва на северокорейской территории приграничного района и общую напряженность вдоль демаркационной линии, цитирует министра по делам объединения Республики Корея, заявившего, что офисное здание в Кэсоне из-за пандемии коронавируса было закрыто уже с конца января. Издание сообщает, что Ким Чен Ына и руководство КНДР глубоко оскорбили действия перебежчиков, которые, при помощи воздушных шаров, распространили в приграничной зоне листовки антиправительственного содержания. Сестра северокорейского лидера, по сути, второй человек в государстве, потребовала от Сеула наказать дезертиров, назвав их «предателями, отбросами общества и подонками», которые осмелились посягнуть на честь и достоинство «Верховного руководителя».

Эксперты Си-эн-эн оценивают действия Пхеньяна как намеренное обострение обстановки на полуострове и как попытку усилить свои позиции на потенциальных переговорах с Сеулом и Вашингтоном.