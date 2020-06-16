Власти Дагестана после беспорядков предложили пропускать через границу с Азербайджаном больше людей

Власти Дагестана предложили пропускать через границу с Азербайджаном больше людей, после того как во временном лагере произошли беспорядки. Их устроили граждане соседней страны, недовольные организацией процесса возвращения на родину.

93 человека задержаны, есть пострадавшие, среди них семеро силовиков — четверых госпитализировали, разбито семь автомобилей, в том числе машины пограничников – таковы итоги вчерашних беспорядков, которые произошли в Дагестане во временном лагере для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за эпидемии коронавируса и ждут отправки на родину уже более двух месяцев. В волнениях участвовало около 400 человек – почти все, кто живет в лагере. Ситуацию удалось уладить, рапортуют власти – процесс возвращения людей возобновлен, прямо сейчас пересекают границу более 150 человек. После вчерашнего инцидента руководство Дагестана предложило увеличить квоту на единовременный проход граждан Азербайджана через границу до 360 человек, это в 3 раза больше, чем пускают сейчас. Ограничение установили в Баку – оно связано с тем, что все пребывающие должны пройти двухнедельный карантин, и в Азербайджане не могут его обеспечить для большего количества людей. При этом граждане страны продолжают стекаться в Дагестан. Временный лагерь появился здесь лишь в середине мая. Зам главного редактора издания «Черновик» Магомед Магомедов рассказал «Эху», что взбунтовались люди, когда не обнаружили себя в списках тех, кто может пересечь границу.

вышли на федеральную трассу «Кавказ», пытались перекрыть движение, а затем атаковали автомобили прибывших на место силовиков — забросали их камнями. Пытаясь усмирить бунтующих людей, полиция открыла стрельбу в воздух .

После инцидента Следственный комитета начал проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

СМИ сообщают, что волнения на границе возникали и до этого. Жители временного лагеря устраивали митинги и голодовки, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.

В сложившейся ситуации виноваты власти Азербайджана – считает политолог Михаил Виноградов.

По словам Виноградова, разрешению конфликта могли бы способствовать контакты на высшем уровне.