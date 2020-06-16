Четыре человека погибли во время перестрелки в Ингушетии

Как минимум один задержан.

Около двадцати человек сегодня собрались на Коммунальной улице в городе Назрани. Телеграмм-канал Mash опубликовал видео на котором заметно, как толпа стоит посреди дороги. Слышно, как мужчины спорят, иногда на повышенных тонах, а затем раздаётся громкий звук, похожий на выстрел.

В Следственном Комитете Ингушетии объявили, что в Назрани произошла перестрелка. По данным ведомства четыре человека погибли, и еще троих доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести. По факту произошедшего завели уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Других подробностей официальные ведомства пока не сообщали.

Тем временем «Интерфакс» пишет, что конфликт произошел между родственниками клана Медовых. Информированный источник агентства отметил, что провоцировать перестрелку мог пожилой член клана Савангерей Медов, который сейчас находится на допросе. Они с двоюродным братом предположительно спорили из-за земли, которую получили в наследство.

Также телеграмм-канал Mash пишет, что среди убитых были сотрудники правоохранительных органов. В частности, это участковый оперуполномоченный отдела МВД по Назрани Адам Медов и боец Росгвардии Магомед Медов.