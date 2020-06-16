Как минимум 30 российских регионов отказались от проведения парада Победы или решили провести его без зрителей

Такие решения местные власти объясняют заботой о здоровье населения.

Число регионов, отменяющих парады Победы 24 июня из опасения спровоцировать новую вспышку коронавируса, продолжает расти. Первыми о переносе праздничных мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. В Белгороде праздничные мероприятия могут пройти 12 июля, в Орле – 5 августа, а в Перми и вовсе 3 сентября. Позднее к ним стали присоединяться и другие регионы, всего на данный момент их насчитывается 20, передает интернет-издание Znak.com. Одним из последних стала республика Коми. Ее глава Владимир Уйба признался, что решение о переносе парада было непростым.

При этом в начале июня министром обороны Сергеем Шойгу был обнародован список из 28 городов, в которых парады должны пройти обязательно. Помимо столицы, в него вошли города-герои Санкт-Петербург, Волгоград, Новороссийск, Мурманск и ряд других. Поскольку местные власти не могут отказаться от парадов, многие выбирают промежуточный вариант о проведении праздничных мероприятий без зрителей. Такие решения уже приняли в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске и еще как минимум семи городах. В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин также призвал москвичей остаться дома 24 июня и посмотреть парад по телевизору.

В российском Минобороны ранее заявили, что парады Победы запланированы только в 28 городах, которые назвал Шойгу. В остальных же пройдут праздничные мероприятия и шествия.

Власти Крыма все же решили провести парад Победы в Симферополе 24-го июня. Глава региона Сергей Аксенов передумал. Он сообщил, что получил поддержку со стороны Министерства обороны России. Консультации были длительными. Аксенов назвал ситуацию с отменой ранее принятого решения беспрецедентной и требующей, как он выразился, особого подхода. Ранее Аксенов говорил, что торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Симферополе проводиться не будут из-за эпидемиологической ситуации.

Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку, депутат от республики Крым Андрей Козенко поддержал проведение парада Победы в Симферополе при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Глава республики руководствуется объективными факторами и как руководитель берет на себя ответственность за свои решения. Проведение парада лично я поддерживаю, если будут соблюдены соответствующие нормы, о которых говорит Роспотребнадзор. Я уверен, что глава республики руководствовался теми нормами, которые диктуют соответствующие обстоятельства. Парад состоится, это хорошо, я это решение абсолютно приветствую», — сказал он.

Любопытно, что сообщение о решении властей Крыма провести парад в Симферополе пришло почти одновременно с разъяснениями оборонного ведомства.



В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, — говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также порекомендовал москвичам смотреть парад по телевизору, поскольку это более зрелищно.