Владельцы замков во Франции начали активно выставлять свои владения на продажу из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией.

Об этом пишет газета The Telegraph. И-за отсутствия гостей и невозможности проводить платные мероприятия, замки лишились до 80% выручки, многие стали искать покупателей, либо увольнять персонал. Так например владелец Во-ле Веконт – усадьбы-дворца в 55 километрах от Парижа был вынужден ещё в марте сократить всех садовников из-за того, что им было нечем платить. Александр де Воге рассказал, что теперь ему приходится самому вместе с братьями ухаживать за садом площадью в 13 гектаров.