Глава СЧП поддержал нового главреда «Ведомостей» после скандала в газете

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Валерий Фадеев назвал Андрея Шмарова профессионалом своего дела, он пожелал журналистам издания быть терепеливее и не торопится с увольнением.

Андрея Шмарова утвердили в должности главного редактора газеты «Ведомости» накануне. После этого об уходе из издания объявили все его заместители. Журналисты жаловались на цензуру со стороны Шмарова и надеялись, что кресло главреда займёт другой человек.