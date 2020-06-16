Самолет депутата Госдумы Андрея Скоча, несмотря на закрытое авиасообщение, слетал в Хельсинки

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на ресурсы, позволяющие отслеживать передвижения воздушных судов.

Самолет провел в Финляндии полтора часа, после чего вернулся в Москву. При этом официальный визит депутата в Хельсинки не анонсировался. Сайт отмечает, что в апреле этот же бизнес-джет уже летал в Финляндию, а также посещал Швейцарию.

С конца марта в рамках борьбы с коронавирусом в России закрыто регулярное и чартерное международное сообщение. Однако уже не раз появлялись сведения о том, что продолжают летать за границу люди, связанные с главами госкомпаний и близким окружением Владимира Путина. В частности, упоминались самолеты, на которых могут передвигаться Аркадий Ротенрберг, Игорь Шувалов, Игорь Сечин и Светлана Медведева.