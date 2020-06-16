Не менее 30 регионов России отказались от парадов Победы 24 июня или решили провести их без зрителей

Это подсчитал сайт Znak.com.

В Минобороны говорят, что все утвержденные мероприятия проводятся по плану, а все что отменено, формально парадами и не считалось.

В Кремле относятся с пониманием к решениям властей не проводить торжества на следующей неделе, «это прерогатива глав субъектов», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В некоторых регионах власти до сих пор не могут принять однозначного решения. Так, например, глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что отменяет парад в Симферополе 24 июня, а спустя два часа сообщил, что парад все же пройдет.

На своей странице в Фейсбуке он уточнил, что изменил решение после длительных консультаций, в том числе с Минобороны и Роспотребнадзором. При этом глава Крыма добавил, что никогда не меняет своих решений, Но ситуация, по его словам, беспрецедентная.

Между тем в Москве продолжается активная подготовка к параду. Из-за репетиций в городе будет ограничено движение транспорта в ближайшие среду, четверг и субботу, передаёт агентство ТАСС.