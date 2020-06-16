Вишневский: В Петербурге бюджетников массово заставляют досрочно голосовать по поправкам к Конституции

Об этом «Эху» рассказал депутат местного заксобрания Борис Вишневский.

Между тем, член территориальной избирательной комиссии в Петербурге Виктор Дорогостайский рассказал сайту Znak.com, что пожаловался в Горизбирком на то, что бюджетников и членов участковых избирательных комиссий заставляют обзванивать пенсионеров, чтобы узнать, пойдут ли они на голосование по поправкам к Конституции.