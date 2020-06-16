Об этом сообщает агентство Reuters. Выезжать за пределы города запретили людям из группы риска, в том числе тем, что контактировал с зараженными COVID-19, а также водителям такси. Кроме того, приостановлено междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями.
Новая волна распространения коронавируса в Пекине началась с оптового рынка. Власти ввели во всех микрорайонах города режим военного времени.
Власти Пекина ограничили выезд из города после новой вспышки коронавируса
Об этом сообщает агентство Reuters. Выезжать за пределы города запретили людям из группы риска, в том числе тем, что контактировал с зараженными COVID-19, а также водителям такси. Кроме того, приостановлено междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями.