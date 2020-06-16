Власти Пекина ограничили выезд из города после новой вспышки коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters. Выезжать за пределы города запретили людям из группы риска, в том числе тем, что контактировал с зараженными COVID-19, а также водителям такси. Кроме того, приостановлено междугороднее автобусное сообщение с соседними провинциями.

Новая волна распространения коронавируса в Пекине началась с оптового рынка. Власти ввели во всех микрорайонах города режим военного времени.