Проверять соблюдение дистанции в летних кафе Москвы собираются с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу госинспекции по недвижимости. Там уточнили, что аналогичным образом будут проверять, носят ли маски и перчатки сотрудники общепита. На нарушителей будут составлять протоколы.

С сегодняшнего дня кафе и ресторанам в Москве разрешили открыть летние веранды. Как сообщили в мэрии, треть из них уже сделали это, остальные завершают подготовку к работе.