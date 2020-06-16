Сотрудники скорой помощи в Челябинской области стали фигурантами уголовных дел о фейках

Их завели после того, как врачи пожаловались на невыплату пособий за работу с коронавирусными больными.

Уголовные дела о фейковых новостях завели на семерых сотрудников скорой помощи в городе Златоусте. На четверых из них уже составили протоколы, но даты судебных заседаний пока не назначены. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа».

Таким образом полиция отреагировала на видео, которое сняли врачи. В нем девять сотрудников пожаловались, что многие фельдшеры и водители так и не получили обещанных выплат за работу с коронавирусными больными.

Также они утверждали, что Минздрав Челябинской области не отреагировал на просьбы медиков вмешаться. Медицинские чиновники обосновали отказ тем, что авторы обращения не входят в специализированную бригаду, которая занимается больными с коронавирусом. Видеообращение было записано 6 июня, в сеть его выложили спустя два дня, а уже 10 июня врачей начали вызывать к участковому. В некоторых случаях полицейские даже приходили на работу к медикам.

Представлять интересы врачей в суде взялись адвокаты организации «Правозащита Открытки».