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16:30, 16 июня 2020

Глава Крыма объявил об отмене парада Победы 24 июня, но спустя два часа передумал

О новом решении Сергей Аксенов сообщил после консультаций с Минобороны и Роспотребнадзором.
Руководитель региона написал на своей странице в Фейсбуке, что никогда не меняет своих решений, но это беспрецедентная ситуация. Парад пройдет в Симферополе. По словам Аксенова, власти примут меры для безопасности граждан.
Межу тем, в России растет число регионов, где из-за сложной ситуации с коронавирусом власти отказались проводить парады Победы 24 июня. В Минобороны говорят, что отмененные мероприятия формально парадами и не считались., а все, что утверждено ведомством, состоится.
По подсчетам сайта Znak.com не менее 30 регионов России либо полностью отказались от парадов, либо решили провести их без зрителей



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