О новом решении Сергей Аксенов сообщил после консультаций с Минобороны и Роспотребнадзором.
Руководитель региона написал на своей странице в Фейсбуке, что никогда не меняет своих решений, но это беспрецедентная ситуация. Парад пройдет в Симферополе. По словам Аксенова, власти примут меры для безопасности граждан.
Межу тем, в России растет число регионов, где из-за сложной ситуации с коронавирусом власти отказались проводить парады Победы 24 июня. В Минобороны говорят, что отмененные мероприятия формально парадами и не считались., а все, что утверждено ведомством, состоится.
По подсчетам сайта Znak.com не менее 30 регионов России либо полностью отказались от парадов, либо решили провести их без зрителей
Глава Крыма объявил об отмене парада Победы 24 июня, но спустя два часа передумал
О новом решении Сергей Аксенов сообщил после консультаций с Минобороны и Роспотребнадзором.