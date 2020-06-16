Глава Крыма объявил об отмене парада Победы 24 июня, но спустя два часа передумал

О новом решении Сергей Аксенов сообщил после консультаций с Минобороны и Роспотребнадзором.

Руководитель региона написал на своей странице в Фейсбуке, что никогда не меняет своих решений, но это беспрецедентная ситуация. Парад пройдет в Симферополе. По словам Аксенова, власти примут меры для безопасности граждан.

Межу тем, в России растет число регионов, где из-за сложной ситуации с коронавирусом власти отказались проводить парады Победы 24 июня. В Минобороны говорят, что отмененные мероприятия формально парадами и не считались., а все, что утверждено ведомством, состоится.

По подсчетам сайта Znak.com не менее 30 регионов России либо полностью отказались от парадов, либо решили провести их без зрителей