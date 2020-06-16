Четыре человека погибли, трое ранены в результате перестрелки в Назрани

Возбуждено уголовное дело, — сообщает Следственный комитет. По данным источника агентства Интерфакс, в числе погибших один полицейский. Пострадали, согласно этим данным, семь человек.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стал спор из-за земельного участка.