В московском метро будет проведен эксперимент по снижению стоимости проезда

Он запланирован на сентябрь на одной из веток подземки. Планируется снизить цену на проезд рано утром, чтобы уменьшить нагрузку в час-пик.

Зам.мэра Максим Ликсутов считает, что можно сформировать новые привычки у жителей города. Главная цель – это использовать альтернативные виды перемещений.