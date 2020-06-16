Власти Дагестана предлагают увеличить квоту на переход границы для граждан Азербайджана

Окончательное решение будет принято в течение недели, — передает ТАСС. Этот вопрос обсудил глава республики Владимир Васильев с азербайджанской делегацией

Представители официальных ведомств утверждают, что ситуация в лагере, где размещены азербайджанцы, урегулирована. Накануне там произошли беспорядки. Пострадали семеро полицейских. В лагере находятся несколько сотен человек, которые из-за пандемии не могут вернуться на родину.

В сложившейся ситуации виноваты власти Азербайджана – считает политолог Михаил Виноградов.

По словам Виноградова, разрешению конфликта могли бы способствовать контакты на высшем уровне.