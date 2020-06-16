В Ингушетии после перестрелки погибли два представителя силовых структур

По некоторым данным пострадали около десяти человек.

В центральном округе Назрани произошла перестрелка. Как сообщает РИА «Новости», конфликт начался на бытовой почве. По данным агентства на текущий момент погибли два человека. Речь идёт о сотруднике Росгвардии и полицейском, имена которых не называются. Официально в ведомствах эту информацию еще не комментировали.

В свою очередь телеканал РЕН передаёт, что в центре города были убиты четыре человека и еще семь пострадали. Им всем сейчас оказывают медицинскую помощь. Источник телеканала сообщает, что перестрелка началась из-за земельного спора между двоюродными братьями по фамилии Медовы. Таким образом они пытались поделить территорию, которая досталась им в наследство. РЕН уточняет, что один из них, участковый Адам Медов, получил смертельные ранения.

Информацию о четырёх погибших также приводит и интернет-проект Baza. Он пишет, что всего в споре участвовали около двадцати человек.