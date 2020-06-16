Защита надеется на изменение меры пресечения арестованному администратору проекта «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Константин Пашков.
«По той статье, которая ему предъявляется, в настоящее время – это распространение порнографии группой лиц через интернет – реальных приговоров почти не бывает, они составляют ничтожную долю процента от общего количества приговоров по этой статье. Держать его под стражей в этой ситуации нет никакого смысла. Мы надеемся, что суд изменит меру пресечения, потому что содержание под стражей человека за это, как минимум, смешно, нецелесообразно, незаконно и необоснованно», — сказал он.
Московский городской суд 17 июня рассмотрит апелляционную жалобу на арест администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, обвиняемого в изготовлении порнографии. И.Худяков проходит по делу вместе с руководителем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым, против которого возбуждено уже четыре уголовных дела. Сам В.Воронцов считает, что полицейское начальство мстит ему за то, что он освещает проблемы сотрудников правоохранительных органов.
В поддержку Владимира Воронцова в Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты, закончившееся задержаниями. Журналиста Илью Азара, который потребовал освободить В.Воронцова, арестовали за одиночный пикет на 15 суток. Других участников акции обвинили в нарушении правил проведения митинга и нарушении режима изоляции.
Защита надеется на изменение меры пресечения арестованному администратору проекта «Омбудсмен полиции» Худякову
Защита надеется на изменение меры пресечения арестованному администратору проекта «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Константин Пашков.