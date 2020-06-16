В Йемене боевики похитили напечатанные в России банкноты на 255 миллионов долларов

Они напали на правительственный конвой, — передает Reuters. В Центральном банке Йемена предупредили, что похищение такой суммы может привести к опасным последствиям. В свою очередь, похитители утверждают, что таким способом борются с коррупцией в стране.
2020-06-16T15:31:38+03:00
2020-06-16T15:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 16 июня 2020
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