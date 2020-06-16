Вашингтон не информировал Берлин о деталях вывода части войск США из Германии

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас. Накануне Дональд Трамп подтвердил, что снизит число американских солдат в этой стране до 25-ти тысяч, если Берлин не заплатит за их размещение. При этом американский президент упомянул Россию – он задал вопрос, почему Германия платит Москве за энергию, а США должны платить Берлину за защиту от России.

Решение о сокращении воинского контингента в Германии ранее уже приветствовали в МИДе России. Об этом говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Между тем, последние заявления Дональда Трампа вызвали озабоченность в НАТО. Альянс обсудит эту тему в ходе видеоконференции уже завтра.