Французские власти привлекли спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом для пресечения беспорядков в Дижоне

Ситуация вновь там обострилась минувшим вечером. Около 100 человек в масках и с арматурой в руках поджигали автомобили и мусорные баки. У многих из них было и огнестрельное оружие. По итогам операции были задержаны 4 человека. Источники в полиции утверждают, что это местные жители, которые настаивают на том, что защищали свою территорию от выходцев из Чечни.