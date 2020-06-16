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15:03, 16 июня 2020

Французские власти привлекли спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом для пресечения беспорядков в Дижоне

Ситуация вновь там обострилась минувшим вечером. Около 100 человек в масках и с арматурой в руках поджигали автомобили и мусорные баки. У многих из них было и огнестрельное оружие. По итогам операции были задержаны 4 человека. Источники в полиции утверждают, что это местные жители, которые настаивают на том, что защищали свою территорию от выходцев из Чечни.



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