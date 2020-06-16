Госдума до конца года примет закон о регулировании удаленной работы

Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Новый законопроект о регулировании удаленной работы вступит в силу уже с начала следующего года – во всяком случае, на это рассчитывает один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, документ будет принят в первом чтении до летних парламентских каникул, а оставшиеся два чтения пройдет уже в осеннюю сессию.

Сейчас в Трудовом кодексе прописано только понятие дистанционной работы. Парламентарии предлагают добавить туда термины «временная дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа». Это позволит сотрудникам официально трудиться вне закрепленного за ними рабочего места, пишет издание РБК. Авторы инициативы поясняют, что это позволит защитить права работников, которые в случае каких-либо споров пока не могут ссылаться на наличие удаленной работы. Кроме того, рабочие часы таких сотрудников будут четко прописаны и их освободят от обязанности круглосуточно быть на связи с работодателем.

Совет Госдумы рассмотрит законопроект об удаленной работе на ближайшем заседании 22 июня.