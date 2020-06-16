Власти Крыма все же решили провести парад Победы в Симферополе 24-го июня

Глава региона Сергей Аксенов передумал. Он сообщил, что получил поддержку со стороны Министерства обороны России. Консультации были длительными. Аксенов назвал ситуацию с отменой ранее принятого решения беспрецедентной и требующей, как он выразился, особого подхода. Ранее Аксенов говорил, что торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Симферополе проводиться не будут из-за эпидемиологической ситуации.

Власти других регионов пока своих решений не меняют.

Белгород, Вологда, Курск, Челябинск, Якутск и многие другие города не будут устраивать традиционное празднование дня победы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации — сообщает агентство РИА «Новости». Всего полноценные военные парады должны были пройти в двадцати восьми городах, и на сегодняшний день об отказе от этой идеи объявила уже половина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера объявил, что в Кремле относятся к этим решениям с пониманием. Он также посоветовал россиянам смотреть парад победы по телевизору, добавив, что так его можно будет увидеть более красочно и во всех нюансах.

На прошлой неделе с похожим советом выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он попросил горожан не выходить из дома в этот день и подчеркнул, что парад на Красной площади должен будет пройти без зрителей и массовки.

В честь праздника 24 июня в России объявлено нерабочим днем.