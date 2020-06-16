СК возбудил уголовное дело против сотрудников компании «Норникель» из-за сброса сточных вод в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников компании «Норникель» из-за сброса сточных вод в Норильске. В официальном сообщении говорится, что в результате этих действий был причинен ущерб окружающей среде на 154 миллиона рублей. Причем речь идет о событиях, которые происходили в 2017-2019 годах. Кого конкретно подозревают, не уточняется.