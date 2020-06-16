СК возбудил уголовное дело против сотрудников компании «Норникель» из-за сброса сточных вод в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников компании «Норникель» из-за сброса сточных вод в Норильске. В официальном сообщении говорится, что в результате этих действий был причинен ущерб окружающей среде на 154 миллиона рублей. Причем речь идет о событиях, которые происходили в 2017-2019 годах. Кого конкретно подозревают, не уточняется.
2020-06-16T14:34:00+03:00
2020-06-16T14:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 16 июня 2020
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