Оперштаб утверждает, что число выздоровевших от коронавируса за сутки в России вновь превышает количество заразившихся

Оперативный штаб утверждает, что число выздоровевших от коронавируса за сутки в России вновь превышает количество заразившихся. Накануне вирус был подтвержден у 8248-ми россиян. Скончались 193 человека. На Москву сейчас приходится менее 38% всех выявленных в стране случаев заражения. За сутки коронавирус подтвердили чуть более чем у 1400. При этом вылечились, по данным властей, вдвое больше.
2020-06-16T14:33:07+03:00
2020-06-16T14:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 16 июня 2020
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