Оперштаб утверждает, что число выздоровевших от коронавируса за сутки в России вновь превышает количество заразившихся

Оперативный штаб утверждает, что число выздоровевших от коронавируса за сутки в России вновь превышает количество заразившихся. Накануне вирус был подтвержден у 8248-ми россиян. Скончались 193 человека. На Москву сейчас приходится менее 38% всех выявленных в стране случаев заражения. За сутки коронавирус подтвердили чуть более чем у 1400. При этом вылечились, по данным властей, вдвое больше.