У Министерства обороны России нет цели проводить во всех регионах парады любой ценой

Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, в некоторых регионах состоятся символические мероприятия, поскольку этого требует эпидемиологическая ситуация.

Власти как минимум 13-ти регионов сообщили, что не будут проводить 24-го июня парад Победы.