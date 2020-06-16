Северная Корея взорвала офис межкорейской связи

Здание в приграничном городе Кэсон было разрушено вслед за заявлением Пхеньяна о планах по стягиванию войск к демилитаризованной зоне.

Пхеньян запланировал подрыв здания в северокорейском Кэсоне еще неделю назад, когда полностью отключил связь между гражданскими и военными ведомствами двух государств как ответную меру на побег из КНДР группы ее граждан, распространивших антиправительственные листовки, сильно разозлившие высшее руководство, напоминает Дойче велле. Как сообщило сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи, эта провокация нарушила дух договоренностей, достигнутых президентами на первом в истории двустороннем саммите летом позапрошлого года. Си-эн-эн передает, что КНДР вновь укрепляет ослабленные в последние годы участки совместной границы, а Южная Корея, в ответ на последнее развитие событий, созвала совещание Совета национальной безопасности. Родная сестра Ким Чен Ына, являющаяся вторым по влиянию человеком в стране, потребовала от Сеула наказать перебежчиков. Некоторые эксперты телеканала называют тактику Пхеньяна, цитата, «рукотворным кризисом», имеющим целью обострение обстановки на полуострове и провоцирование новых разногласий между КНДР и Соединенными штатами.

Президент Южной Кореи призвал Пхеньян сесть за стол переговоров, а «не возвращаться к прошлым временам конфронтации».