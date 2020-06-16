Около 20-ти регионов России отказались проводить парады Победы

Местные власти опасаются, что празднование обернется новой вспышкой эпидемии коронавируса.

Список регионов, власти которых приняли решение не проводить парад в честь 75-летия победы, пополнили Удмуртия, Якутия, Челябинская и Пензенская области и Республика Крым. Губернаторы опасаются новой вспышки эпидемии.

По информации Русской службе BBC, Руководство некоторых субъектов уже объявило о том, что парад проведут позже, в других ничего не обещают. Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле к таким решениям относятся «с абсолютным пониманием», власти действуют в рамках своих полномочий.

В городах, где провести парады распорядился президент, их пока не отменяют. Военные шествия должны пройти в девяти городах-героях и в 19 городах, где расположены штабы военных округов. При этом власти некоторых, например, Волгограда и Ростова-на-Дону, уже объявили, что парады состоятся без зрителей.

О проведении парада 24 июня президент Владимир Путин объявил в конце мая. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в виду того, что эпидемия коронавируса в стране продолжается.