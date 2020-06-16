Следователи не смогли установить мотивы стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте

Между тем, одного из пострадавших уже прооперировали, его состояние улучшается, рассказал главный врач больницы Михаил Царев.

О состоянии второго полицейского пока сообщается мало. Известно только, что его состояние оценивается как тяжелое.

У жителя Ингушетии, стрелявшего в полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство Интерфакс. Кроме того, мужчину проверяют на причастность к убийству начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

ЧП произошло накануне. Уроженец республики Ратмир Галаев открыл огонь из травматического оружия по сотрудникам ДПС, остановившим автомобиль такси для проверки документов. При этом сам злоумышленник просто проходил мимо. Преступник был ранен ответным огнем. Предположительно он был нетрезв. По версии следствия, Галаев совершил нападение из-за своих экстремистских взглядов.