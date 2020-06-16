Около 100 человек задержали во временном лагере в Дагестане, где Азербайджанцы ждут возвращения на родину

Около 100 человек задержали после инцидента во временном лагере в Дагестане, где граждане Азербайджана ждут возвращения на родину. Пострадали семь полицейских.

93 гражданина Азербайджана задержали силовики после вчерашних событий, сообщил агентству ТАСС и.о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев. По его словам, они разбили семь автомобилей, в том числе машины пограничников. Семеро силовиков пострадали. Всего в беспорядках участвовало почти 400 человек – люди, живущие во временном лагере около села Куллар, организованном для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за эпидемии коронавируса и ждут отправки на родину уже более двух месяцев. Возмущенные организацией процесса возвращения, накануне они вышли на федеральную трассу «Кавказ», пытались перекрыть движение, а затем атаковали автомобили прибывших на место силовиков — забросали их камнями. По факту инцидента проходит проверка, прокурор Дагестана поставил ее на свой контроль, его заместитель выехал на место. В российском МИДе ответственность за задержки с возвращением граждан Азербайджана возложили на другую сторону. В Дипломатическом ведомстве утверждают, что там не готовы принимать людей. Азербайджанские власти говорят, что «возвращение осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине».

Сегодня стало известно, что в ближайшие часы из временного лагеря в Азербайджан отправят около 150 человек.

Причиной столкновения в Дагестане между местной полицией и гражданами Азербайджана стал факт нечестного составления списков на эвакуацию граждан на родину. Об этом «Эху Москвы» рассказал зам. главного редактора издания «Черновик» Магомед Магомедов.

После того, как некоторые не обнаружили своих фамилий в списках, они попытались незаконно пересечь границу. Сегодня же ожидается, что порядка ста человек все же вернут в Азербайджан.

В сложившейся ситуации в Дагестане виноваты власти Азербайджана. Такое мнение «Эху Москвы» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Усиление карантинных мер в Азербайджане стало причиной столкновения между дагестанской полицией и гражданами Азербайджана. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Азербайджан последние дни усиливал карантинные меры, там ситуация неблагополучная, последнюю неделю время от времени запускают часть граждан Азербайджана с территории Дагестана. Насколько мне известно, основная проблема в азербайджанских властях, которые опасаются нового потока, поэтому власти Дагестана в данном случае жертвы обстоятельств, связанных с карантинным режимом, идущим из Баку», — сказал он.

По мнению М.Виноградова, коммуникация высших властей России и Азербайджана могли бы поспособствовать разрешению конфликта на границе. «Какие-то шаги по администрированию, по обеспечению условий жизни тем, кто не может попасть в Азербайджан, были бы вполне логичны, коммуникации с Баку на высшем уровне тоже были бы вполне уместны. Естественно, когда возникает большое количество людей, не собиравшихся проводить время на границе, живут там неделями, это не может не обострять ситуацию», — сказал он.

Около 100 человек задержали после инцидента во временном лагере в Дагестане, где граждане Азербайджана ждут возвращения на родину. Согласно заявлениям местных властей, участники беспорядка разбили семь автомобилей, в том числе машины пограничников. Семеро силовиков пострадали. Всего в столкновении участвовало почти 400 человек – люди, живущие во временном лагере около села Куллар, организованном для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за эпидемии коронавируса и ждут отправки на родину уже более двух месяцев.

Он добавил, что коммуникация высших властей России и Азербайджана могли бы поспособствовать разрешению конфликта на границе.