«Свободная Россия»: СМИ Грузии: Задержанный россиянин подозревается в покушении на журналиста, оскорбившего Путина

СМИ Грузии сообщают, что задержанный на территории страны россиянин подозревается в покушении на убийство журналиста, оскорбившего президента России Владимира Путина в прямом эфире местного канала. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.

«Несколько недель назад был задержан гражданин России. Вчера крупнейшие СМИ в стране распространили информацию о том, что это гражданин находился в Грузии с приказом от Рамзана Кадырова об устранении одного из самых известных в Грузии журналистов Георгия Габунию, который практически ровно год назад сделал в прямом эфире очень нелицеприятные заявления о президенте России Владимире Путине, там была нецензурная лексика, в том числе. Служба госбезопасности Грузии подтверждает факт задержания, подтверждает то, что этот гражданин России находился в Грузии, по их сведениям, с целью заказного убийства. Ведется расследование. Пока что служба госбезопасности не подтверждает конкретно, что речь идет о заказном убийстве этого журналиста.

Е.Куроптев добавил, что инцидент вызвал большой резонанс в обществе. По словам Е.Куроптева, сложившаяся ситуация может серьезно ухудшить отношения между странами.

Год назад в своей телепередаче на канале «Рустави-2» журналист Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина, в том числе, с использованием нецензурной лексики. Начальник Г.Габунии, гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия подтвердил, что, по его сведениям, покушение готовилось из-за скандального выступления его заместителя. Н.Гварамия добавил, что еще несколько недель назад им стало известно о слежке за Георгием Габунией. Подозреваемый в подготовке убийства россиянин — уроженец Ингушетии Васамбек Боков.