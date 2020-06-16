Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на российские экраны 19-го ноября, — сообщает ТАСС, ссылаясь на прокатчиков. В Великобритании картина будет показана 12-го ноября, в США – 20-го. Премьеру отложили на осень из-за пандемии коронавируса.
2020-06-16T13:34:00+03:00
2020-06-16T13:33:10+03:00
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13:34, 16 июня 2020
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