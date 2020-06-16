Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет на российские экраны 19-го ноября, — сообщает ТАСС, ссылаясь на прокатчиков. В Великобритании картина будет показана 12-го ноября, в США – 20-го. Премьеру отложили на осень из-за пандемии коронавируса.