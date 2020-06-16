Министры обороны стран НАТО обсудят решение США сократить численность военнослужащих в Германии до 25-ти тысяч человек

Министры обороны стран НАТО обсудят решение США сократить численность своих военнослужащих в Германии до 25-ти тысяч человек. Об этом сообщил генсек альянс Йенс Столтенберг. По его словам, видеоконференция, посвященная этому вопросу, состоится уже завтра. Столтенберг подчеркнул, что присутствие вооруженных сил США и Канады на европейском континенте необходимо как Европе, так и Америке.

Ранее Дональд Трамп назвал ненормальной ситуацию, когда Германия платит России за энергию, а США защищают Германию от России.