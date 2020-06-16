Охраннику офиса на Невском проспекте в Петербурге предъявят обвинение в убийстве

Статью переквалифицировали после того как студент, в которого он стрелял, умер в больнице.

Зауру Керимову предъявят обвинение по статье убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Петербургу. Это произошло после того, как тяжело раненный Керимовым студент петербургского университета Владислав Голиков спустя 9 дней после выстрела умер в больнице. Молодой человек пытался найти дополнительную работу и согласился на вакансию разнорабочего. Для этого требовалась санитарная книжка и Владислав обратился в компанию «Ресурс», где ему пообещали подготовить документ. Вскоре он понял, что наткнулся на мошенников, приехал в офис фирмы на Невском проспекте и попытался вернуть деньги. Что произошло дальше доподлинно неизвестно, но закончилось все выстрелом охранника. После этого полицейские проверили деятельность компании Ресурс и возбудили уголовное дело о мошенничестве. По данным портала «Фонтанка.ру», погибший Владислав Голиков и другие горожане столкнулись с опытной группой аферистов. В поле зрения правоохранительных органов они попадали еще около 10 лет назад, у них есть судимости за мошенничество.

Двоих сотрудников компании «Ресурс» арестовали, одного отправили под домашний арест.