«Единая Россия» предлагает вынести на широкое обсуждение поправки в Трудовой кодекс, которые касаются удаленной работы

В руководстве партии считают, что эта тема затрагивает интересы огромного количества людей. Все поступающие замечания и предложения обещают учесть ко второму чтению. Сегодня законопроект о регулировании дистанционной и временно удаленной работы был внесен в Госдуму.
2020-06-16T13:31:00+03:00
2020-06-16T13:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 16 июня 2020
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