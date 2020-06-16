Растет число российских регионов, где отменяют парад Победы 24-го июня

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мероприятие не будет проводиться в Симферополе. Парад состоится только в Керчи. Ранее, опасаясь обострения ситуации с коронавирусом, парад Победы 24-го июня отменили еще как минимум в 13-ти регионах. В Кремле сказали, что относятся к этому с пониманием.
2020-06-16T13:31:00+03:00
2020-06-16T13:30:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 16 июня 2020
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