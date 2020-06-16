Растет число российских регионов, где отменяют парад Победы 24-го июня

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мероприятие не будет проводиться в Симферополе. Парад состоится только в Керчи. Ранее, опасаясь обострения ситуации с коронавирусом, парад Победы 24-го июня отменили еще как минимум в 13-ти регионах. В Кремле сказали, что относятся к этому с пониманием.