Власти Москвы снизят стоимость проезда на одной из линий метро

Такой эксперимент направлен на перераспределение потока пассажиров, которое позволит избежать максимальной загрузки в часы пик.

Столичные чиновники в сентябре планируют начать эксперимент, который, по их расчетам, позволит разгрузить метро. На одной из линий стоимость проезда вне утреннего часа пик будет снижена, написал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале. На какой ветке будет проведен эксперимент, а также новую стоимость поездки он пока не сообщил. По расчетам мэрии, сглаживание нагрузки на транспортную систему позволит увеличить социальное дистанцирование и тем самым повысить безопасность пассажиров. Если эксперимент будет признан удачным, его распространят и на другие линии метро.

Кроме того, работодателям предложат изменить режим работы сотрудников, чтобы те начинали работу либо раньше – с 6-7 часов утра, либо позднее – вплоть до полудня. По оценке Ликсутова, это также позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. При этом заммэра дал понять, что заставлять менять часы работы никого не будут.

Также в своей колонке Ликсутов призвал горожан ходить пешком или пользоваться велосипедами, чтобы разгрузить транспортную систему.