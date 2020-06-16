Член «Единой России» вышла из партии из-за необоснованных штрафов за несоблюдение изоляции

Она утверждает, что режим не нарушала, а выписанные штрафы противоречат друг другу.

Заведующая мастерскими Московской художественно-промышленной академии имени Строганова Светлана Быстрова не собирается платить 16 тысяч рублей штрафов и больше не намерена быть членом «Единой России». О выходе из партии она написала в Facebook, подчеркнув, что долгие годы была на стороне власти, была активистом, верила, что «Единая Россия сделает жизнь лучше, справедливее», но ее веру «растоптала» ситуация с введенными ограничениями. Быстрова, в конце апреля заболевшая ОРВИ, получила 4 штрафа по 4 тысячи рублей. Один из них за то, что не установила приложение «Социальный мониторинг», хотя на момент обращения ко врачу людей с ОРВИ это делать не обязывали, а когда такое требование, Быстрову об этом даже не уведомили. При этом еще два штрафа она получила за то, что выходила из дома в нарушение карантина, что якобы было зафиксировано через это приложение. Быстрова отметила, что ей стыдно за то, что депутаты Мосгордумы проголосовали за закон, позволяющий выписывать больным людям необоснованные штрафы. Свои она будет оспаривать в суде, поскольку помощи от однопартийцев так и не дождалась.

В столице общая сумма денежных взысканий за нарушение карантина приблизилась к одному миллиарду, подсчитали в правозащитной группе «Агора». Больше 50 тысяч штрафов выписали с помощью «Социального мониторинга».