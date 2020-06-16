Депутат Вишневский: Сотрудников госучреждений Петербурга заставляют голосовать досрочно по поправкам в Конституцию

Сотрудников государственных учреждений Петербурга заставляют голосовать досрочно по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») Борис Вишневский.

«Вчера написал муниципальный депутат Сергей Лазарев, который работает в метрополитене, что их всех заставляют прикрепиться к целым избирательным участкам и голосовать досрочно. Сегодня написали из одного из городских театров, прислали письмо, которое рассылает официально главный специалист комитета по культуре Алена Фролова со своей электронной почты, с требованием ежедневно отчитываться о том, как бюджетники прикрепляются по месту работу по нужным избирательным участкам. Прислан список из 119 государственных учреждений, подведомственных комитету по культуре, где кто должен голосовать. Директору театра говорят, что если 70 процентов не открепятся и не проголосуют 25-26 июня, то есть досрочно, то директора снимут», — сказал он.

Б.Вишневский подчеркнул, что принуждение к досрочному голосованию позволит избирательным комиссиям фальсифицировать результаты процедуры.

«Естественно все бюллетени досрочников будут просто тупо подменены другими, поскольку все неделю они в полном распоряжении избирательных комиссий», — отметил он.

Депутат добавил, что направил обращение прокурору города по факту принуждения граждан к досрочному голосованию. Также, по словам Б.Вишневского, идет подготовка коллективного обращения депутатов Законодательного собрания губернатору Александру Беглову с требованием немедленно прекратить незаконное давление.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Все поправки, по решению рабочей группы, вынесены на голосование единым пакетом.