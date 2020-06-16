Власти Пекина намерены принять радикальные меры для ликвидации вспышки коронавируса

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные власти. Правительство заинтересовано в том, чтобы к ликвидации последствий активно подключились добровольцы среди местных жителей.

Вспышка коронавируса произошла на крупнейшем пекинском оптовом рынке. Администрация города была вынуждена временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска. Накануне власти ввели усиленные меры контроля во всех жилых комплексах города. До этой вспышки в течение почти двух месяцев в городе не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения – все инфицированные приехали из-за границы.